Замглавы МИД Кубы рассказал о диалоге страны с США

Замглавы МИД де Коссио: официального диалога между Кубой и США пока нет.

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Куба и США поддерживают контакты, но официального диалога между странами пока нет, заявил замглавы кубинского МИД Карлос Фернандес де Коссио.

«Мы провели обмен сообщениями, у нас есть посольства, у нас состоялись контакты, но мы не можем сказать, что общались за столом для диалога», — заявил де Коссио в интервью агентству Рейтер.

По его словам, правительство США в курсе, что Куба готова к серьезному, содержательному и ответственному диалогу.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.

Власти Кубы расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.

