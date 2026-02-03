СМИ: сына норвежской кронпринцессы заключили под стражу

В августе 2024 года Хёйби, обвиненный в нанесении телесных повреждений и порче имущества, признал свою вину и заявил, что сделал это в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В октябре ему были предъявлены обвинения в жестоком обращении с двумя бывшими девушками, а также в написании сообщения с угрозой в адрес неназванного мужчины. В ноябре Хёйби был задержан по подозрению в изнасиловании.