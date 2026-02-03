СМИ: сына норвежской кронпринцессы заключили под стражу

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Окружной суд Осло приговорил старшего сына кронпринцессы Норвегии Мариуса Борга Хёйби к предварительному заключению под стражей сроком на четыре недели, до 2 марта, на фоне задержания по новым обвинениям и суда по его делу, ожидаемого 3 февраля, сообщает газета Dagbladet.
В понедельник газета VG сообщила, что Хёйби вновь был задержан по нескольким новым обвинениям, в числе которых причинение телесных повреждений и угрозы ножом.
«Окружной суд Осло постановил, что старший сын кронпринцессы будет находиться под стражей четыре недели — до 2 марта», — говорится в материале издания.
По словам адвоката Хёйби, постановление суда было принято к сведению, изучается возможность обжалования.
Как сообщает газета, новые обвинения в адрес Хёйби связаны с женщиной, в отношении которой ему уже предъявлено несколько обвинений, в том числе в насилии.
В августе 2025 года телерадиокомпания NRK сообщила, что прокуратура Осло предъявила сыну норвежской кронпринцессы обвинения по 32 пунктам, в которые входят четыре изнасилования. По всем обвинениям ему может грозить до 16 лет тюрьмы. Суд по делу начнется в окружном суде Осло 3 февраля.
В августе 2024 года Хёйби, обвиненный в нанесении телесных повреждений и порче имущества, признал свою вину и заявил, что сделал это в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В октябре ему были предъявлены обвинения в жестоком обращении с двумя бывшими девушками, а также в написании сообщения с угрозой в адрес неназванного мужчины. В ноябре Хёйби был задержан по подозрению в изнасиловании.