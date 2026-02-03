Ричмонд
Организация в Норвегии отказалась сотрудничать с кронпринцессой

Организация в Норвегии не будет сотрудничать с кронпринцессой из-за Эпштейна.

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Норвежская организация «Секс и общество», позиционирующая себя как крупнейший в стране центр репродуктивного здоровья и прав в этой области, прекращает сотрудничество с кронпринцессой Норвегии Метте-Марит из-за ее связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, в новых документах по делу которого она упоминается более тысячи раз.

Первого февраля газета VG сообщила, что Метте-Марит более тысячи раз упоминается в новых документах по делу Эпштейна, опубликованных ранее американским министерством юстиции.

«Для организации важным является внимание к нашим пациентам, ко всем жертвам домогательств… Проявляя внимание к ним, мы хотим прекратить сотрудничество с ее королевским высочеством кронпринцессой Метте-Марит», — говорится в пресс-релизе на сайте организации.

«Секс и общество» признает, что не знает всех деталей связи кронпринцессы с Эпштейном, но считает, что то, что уже известно, несовместимо с их позицией.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.

