Организация в Норвегии отказалась сотрудничать с кронпринцессой

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Норвежская организация «Секс и общество», позиционирующая себя как крупнейший в стране центр репродуктивного здоровья и прав в этой области, прекращает сотрудничество с кронпринцессой Норвегии Метте-Марит из-за ее связи со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, в новых документах по делу которого она упоминается более тысячи раз.