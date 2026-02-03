Трамп заявил, что к нему нет никаких вопросов по делу Эпштейна

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после обнародования Министерством юстиции документов, касающихся дела Джеффри Эпштейна, заявил, что не видит никаких оснований для предъявления к нему каких-либо претензий по этому делу.
«Здесь возникает множество вопросов, однако ни один из них не касается меня», — подчеркнул он в ходе общения с представителями прессы в Белом доме.
Кроме того, Трамп отметил, что не имеет никакого отношения к преступлениям Эпштейна и выразил убеждение, что после публикации всех материалов демократы прекратят выдвигать обвинения в связях с упомянутым финансистом в его адрес.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше