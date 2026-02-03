Ричмонд
Иран снизит обогащение урана в обмен на что-то, заявил советник Хаменеи

Советник Хаменеи Шахмани: Иран может снизить обогащение урана в обмен на что-то.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что нет причин вывозить ядерные материалы из страны, можно снизить обогащение урана до 20%, но нужно что-то взамен.

«Нет причин вывозить из Ирана хранимые (ядерные — ред.) материалы… Если они переживают, то 60-процентное обогащение можно снизить до 20%, но они должны предложить что-то взамен», — заявил Шамхани в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.

