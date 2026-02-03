Трамп не пояснил, сократит ли число войск США в Европе

Беседуя 2 февраля с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, он фактически ушел от прямого ответа на вопрос на эту тему и стал рассуждать о том, как при нем исчезла проблема недобора личного состава в Вооруженные силы (ВС) США. «Нет, у нас отличные отношения с Европой, у нас отличные отношения с нашими войсками», — заявил Трамп. По его словам, при предыдущем главе администрации США Джо Байдене фиксировались «наихудшие показатели» в плане комплектования ВС США. «Никто не хотел идти в вооруженные силы», — сказал американский лидер. С его точки зрения, теперь ситуация изменилась кардинальным образом. Возвращаться к теме возможного сокращения сил США в Европе Трамп не стал.