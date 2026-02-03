Трамп не пояснил, сократит ли число войск США в Европе

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не уточнил, намерен ли он сократить численность американских войск в Европе.
Беседуя 2 февраля с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, он фактически ушел от прямого ответа на вопрос на эту тему и стал рассуждать о том, как при нем исчезла проблема недобора личного состава в Вооруженные силы (ВС) США. «Нет, у нас отличные отношения с Европой, у нас отличные отношения с нашими войсками», — заявил Трамп. По его словам, при предыдущем главе администрации США Джо Байдене фиксировались «наихудшие показатели» в плане комплектования ВС США. «Никто не хотел идти в вооруженные силы», — сказал американский лидер. С его точки зрения, теперь ситуация изменилась кардинальным образом. Возвращаться к теме возможного сокращения сил США в Европе Трамп не стал.
При этом немногим ранее на этом же мероприятии президент обрушился на Европу с критикой и отметил, что «очень разочарован» ее постоянной опорой в сфере обороны на США. «Однако Европа должна быть осторожнее», — сказал Трамп, вменив ей в вину неудачную политику в том числе в области энергетики и иммиграции.
Как сообщила в конце мая 2025 года газета Handelsblatt, европейские дипломаты высокого ранга ожидают, что Соединенные Штаты объявят о сокращении военного присутствия в Европе в ближайшие месяцы. Трамп допустил в апреле 2025 года такое сокращение. Глава Пентагона Пит Хегсет тогда же уточнил, что Соединенные Штаты еще не выработали решение об уровнях дальнейшего американского военного присутствия в Европе, оно будет подготовлено в том числе с учетом результатов переговоров Москвы и Вашингтона.
В новой Стратегии национальной обороны США, обнародованной в конце января Пентагоном, говорится, что союзники Вашингтона в Европе, на Ближнем Востоке и Корейском полуострове должны взять на себя основную ответственность за поддержание собственной безопасности. Кроме того, как подчеркивается в документе, Соединенные Штаты считают, что Европа должна фокусировать усилия и ресурсы в сфере обороны на самой себе.