Пострадавшие в ДТП в Красноярском крае семь детей госпитализированы

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Семь детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае, находятся в больницах, состояние двоих тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло ДТП с «Газелью» и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, среди них несовершеннолетние. ФСИН сообщила, что среди погибших были абитуриенты вуза ФСИН и один сотрудник ГУ ФСИН.
«На стационарном лечении находятся семь детей, пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае. Состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Проведена эвакуация вертолетами троих детей из Бородинской горбольницы и Канской ЦРБ в больницу Красноярска. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами РДКБ Минздрава России», — рассказал Кузнецов.
Он добавил, что все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.