Путин поручил расширить гуманитарные миссии России за рубежом

«Правительству Российской Федерации совместно с ассоциацией волонтёрских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития “Добро.рф” расширить программу гуманитарных миссий и гуманитарной помощи», — говорится в документе.
Ответственность за исполнение возложили на премьер-министра Михаила Мишустина и председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике Артёма Метелева. Им нужно представить первый отчёт до 1 июля. После этого докладывать о результатах работы ежегодно.
В начале февраля в России начал действовать федеральный закон о Российском Красном Кресте. Документ закрепил особый статус старейшей гуманитарной организации страны. Теперь это единственная некоммерческая организация с собственным законом.
