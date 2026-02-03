Иран подтверждал готовность вести переговоры с США, заявил советник Хаменеи

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что страна неоднократно подтверждала готовность вести переговоры с США, а не с кем-либо еще, поскольку Европа «доказала, что не способна что-либо сделать».
«(Иран — ред.) неоднократно подтверждал и демонстрировал свою готовность к практическим переговорам с США, а не с кем-либо еще… (Европа — ред.) практически доказала, что не способна что-либо сделать», — заявил советник в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф 30 января встретится с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Стамбуле, чтобы обсудить ядерную программу исламской республики на фоне сохраняющейся напряженности между странами, сообщил ранее портал Axios со ссылкой на источники.