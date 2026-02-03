Советник Хаменеи рассказал об инициативе по извлечению урана из-под завалов

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Советник верховного лидера Ирана по политическим вопросам Али Шамхани заявил, что пока нет инициативы по извлечению обогащенного урана из-под завалов, добавив, что это опасно и что идут переговоры с МАГАТЭ.
«Объем обогащенного урана остается неизвестным, поскольку часть запасов под завалами, а инициативы по его извлечению пока нет, так как это крайне опасно», — заявил Шамхани в интервью ливанскому телеканалу Al Mayadeen.
Он отметил, что идут переговоры с МАГАТЭ по тому, чтобы оценить объем запасов, при этом сохранив безопасность и избежав риска.
