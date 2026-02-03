Марочко: ВС РФ по флангам обходят укрепрайон ВСУ на юго-западе от Константиновки

ЛУГАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Российские бойцы в минувшие сутки начали наступление на Степановку, расположенную на юго-западе от Константиновки Донецкой Народной Республики, и обходят укрепрайон Вооруженных сил Украины в населенном пункте. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«По той информации, которая поступила мне за истекшие сутки, сейчас у нас идут бои в районе населенного пункта Степановка. Наши военнослужащие по флангам обходят укрепрайон украинских боевиков, который находится в данном населенном пункте», — сказал он.