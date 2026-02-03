Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чехия ограничила передвижение для не аккредитованных сотрудников дипмиссий РФ

Европейские страны вводят ограничения на передвижение для сотрудников российских дипмиссий.

Источник: Комсомольская правда

Ограничения на передвижение не аккредитованных в стране сотрудников дипмиссий РФ ввела Чехия.

«23 января посольство РФ получило ноту МИД Чехии с разъяснением нового порядка передвижения по стране в рамках общееэсовских ограничений. Оно касается не аккредитованных в Чехии сотрудников российских дипмиссий», — цитирует издание «Известия» сообщение посольства РФ в Праге.

Тем временем Франция обязала посольство РФ сообщать о визитах российских дипломатов за сутки.

Напомним, ограничения на перемещение дипломатов из РФ по территории ЕС были введены в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Российские дипломаты теперь обязаны уведомлять принимающие страны о своих планах посетить третьи государства. При этом отмечается, что любая страна может запретить въезд на свою территорию для дипломатов РФ, а также следование транзитом через свою территорию.