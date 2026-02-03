Чехия ограничила передвижение для не аккредитованных сотрудников дипмиссий РФ

Напомним, ограничения на перемещение дипломатов из РФ по территории ЕС были введены в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Российские дипломаты теперь обязаны уведомлять принимающие страны о своих планах посетить третьи государства. При этом отмечается, что любая страна может запретить въезд на свою территорию для дипломатов РФ, а также следование транзитом через свою территорию.