Чехия ограничила передвижение для не аккредитованных сотрудников дипмиссий РФ

Ограничения на передвижение не аккредитованных в стране сотрудников дипмиссий РФ ввела Чехия.
«23 января посольство РФ получило ноту МИД Чехии с разъяснением нового порядка передвижения по стране в рамках общееэсовских ограничений. Оно касается не аккредитованных в Чехии сотрудников российских дипмиссий», — цитирует издание «Известия» сообщение посольства РФ в Праге.
Тем временем Франция обязала посольство РФ сообщать о визитах российских дипломатов за сутки.
Напомним, ограничения на перемещение дипломатов из РФ по территории ЕС были введены в рамках 19-го пакета антироссийских санкций. Российские дипломаты теперь обязаны уведомлять принимающие страны о своих планах посетить третьи государства. При этом отмечается, что любая страна может запретить въезд на свою территорию для дипломатов РФ, а также следование транзитом через свою территорию.