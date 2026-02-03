МИД: атаку на аэропорт в Ниамее отбили при участии Африканского корпуса МО РФ

В ведомстве отметили, что ответственность за теракт взяла на себя действующая в Сахаро-Сахельском регионе группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), атаку отбили совместными усилиями Африканского корпуса МО РФ и ВС Нигера. Как сообщили в МИД РФ, было нейтрализовано около 20 террористов, захвачено вооружение и имущество нападавших.