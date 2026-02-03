МИД: атаку на аэропорт в Ниамее отбили при участии Африканского корпуса МО РФ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Африканский корпус МО РФ и вооруженные силы Нигера отбили атаку на аэропорт Ниамея и расположенную рядом базу ВВС Нигера. Об этом говорится в сообщении МИД России.
В ведомстве отметили, что ответственность за теракт взяла на себя действующая в Сахаро-Сахельском регионе группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), атаку отбили совместными усилиями Африканского корпуса МО РФ и ВС Нигера. Как сообщили в МИД РФ, было нейтрализовано около 20 террористов, захвачено вооружение и имущество нападавших.
«Президент Республики Нигер Абдурахман Тчиани и министр национальной обороны страны Салифу Моди посетили место расположения российских военных и выразили им личную признательность за проявленный высокий профессионализм», — отметили в ведомстве.
Ранее в МИД России осудили атаку террористов на аэропорт.
В ночь на 29 января было совершено нападение на аэропорт в Ниамее, которое отразили правительственные войска при поддержке их международных союзников. В бою убиты 20 наемников, еще 11 задержаны. Как передавал нигерский телеканал RNT, среди убитых был гражданин Франции. 30 января президент Нигера Абдурахман Тчиани обвинил президентов Франции, Бенина, Кот-д’Ивуара в поддержке боевиков.