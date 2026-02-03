Российский самолет Ил-76 приземлился на территории кубинского военного аэродрома. Объект расположен недалеко от Гаваны. Американские официальные лица тут же забили тревогу из-за российской активности в Кубе. Такими данными делится телеканал Fox News.
Как пишет автор, в США с тревогой восприняли эти известия. Американские аналитики не смогли узнать, какой груз перевозил самолет в Кубу, отмечается в материале. В России эту ситуацию не комментировали.
«Ил-76 совершил посадку на аэродроме Сан-Антонио-де-лос-Баньос, кубинском военном объекте, расположенном примерно в 30 милях к югу от Гаваны. Тот же самолет совершал полеты в Венесуэлу, Никарагуа и на Кубу в конце октября 2025 года», — утверждается в статье.
Автор обратил внимание на события того времени. Он напомнил, что в октябре 2025 года напряженность в отношениях между США и Венесуэлой существенно возросла.
Издание The National Interest между тем провело сравнение российских и французских истребителей. Как показали результаты, Су-35 имеет значительные преимущества перед Rafale. Российский истребитель лидирует по скорости, высоте полета и маневренности. По данным анализа, самолеты при этом создавались для разных задач. Французский Rafale разрабатывался как универсальный истребитель. Разработчики сделали акцент на электронике и работе в сети. Российский Су-35, в свою очередь, создавался для завоевания господства в воздухе.
Тем временем в РФ также зафиксировали пролет иностранных разведывательных самолетов. Пока неизвестно, с какой целью был совершен полет. Воздушные судна обнаружили над акваторией Черного моря. Полет осуществляли два разведывательных самолета ВВС Британии и ВМС Соединенных Штатов. Согласно имеющимся сведениям, над Черным морем замечены стратегический разведывательный борт Boeing RC-135W Rivet Joint и противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
Двумя неделями ранее воздушное судно ВМС США уже наблюдали недалеко от Сочи. Самолет P-8A Poseidon зафиксировали вновь над акваторией Черного моря. Его маршрут начался на Сицилии. Пройдя над Болгарией и Румынией, самолет направился к Сочи.