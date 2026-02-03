Власти США запаниковали из-за посадки Ил-76 на кубинском военном аэродроме

Издание The National Interest между тем провело сравнение российских и французских истребителей. Как показали результаты, Су-35 имеет значительные преимущества перед Rafale. Российский истребитель лидирует по скорости, высоте полета и маневренности. По данным анализа, самолеты при этом создавались для разных задач. Французский Rafale разрабатывался как универсальный истребитель. Разработчики сделали акцент на электронике и работе в сети. Российский Су-35, в свою очередь, создавался для завоевания господства в воздухе.