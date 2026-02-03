Новый российский БПЛА поставили на харьковское направление

БЕЛГОРОД, 3 фев — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск Север проводят предполётную подготовку нового российского дрона «Грузовичок», рассказал РИА Новости техник лаборатории беспилотных систем с позывным «Кощей».
«Наша разработка российская, ее поставило нам министерство обороны. Сейчас она проходит предполетную подготовку. Некоторые моменты мы сразу усовершенствуем, изменяем под свои задачи, так как мы здесь лучше все-таки знаем некоторые нюансы», — рассказал «Кощей».
По словам военнослужащего, в такую настройку входит корректировка системы навигации и режимов полётов под конкретные боевые задачи. Также происходит знакомство пилотов с дроном, изучение внештатных ситуаций и оперативных путей их разрешения.
Военнослужащий объяснил, что заявленная грузоподъёмность у нового БПЛА 20−25 килограмм в лабораторных условиях, но необходимо рассчитывать вес груза с учётом погодных условий и нюансов поставленной задачи.
«Изначально это грузовик, то есть доставщик тяжелых грузов, но он также может выполнять и боевые задачи — универсальный дрон», — подчеркнул «Кощей».
Военнослужащий добавил, что к штатному названию «Грузовичок» добавиться и новое имя от личного состава.
«Я думаю, после боевого крещения уже наши сослуживцы сами как-то его переназовут. Бывает такая практика: пилот работает с одной какой-то птицей определенное время, уже настолько ее хорошо знает, что как-то по-своему начинает называть», — рассказал «Кощей».
Военнослужащим в работе помогает пушистая подруга с позывным «Фипка». Кошка получила свой «позывной» в честь FPV-дрона.
«Такое вот живое существо очень помогает. Особенно морально. Поэтому она тут в почёте, в ласке, в достатке. Она понимает, что мы тут чем-то непонятным заняты и старается не мешать, не лезть», — добавил «Кощей».