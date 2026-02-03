США создадут стратегический резерв критически важных минералов

В рамках инициативы, названной исторической, будет объединено финансирование в размере 10 миллиардов долларов от Экспортно-импортного банка США и 2 миллиардов долларов от частного сектора. Выступая в Белом доме, Трамп заявил, что ожидает получения доходов от процентов по кредиту, использованному для запуска проекта.
Президент Эксимбанка Джон Йованович отдельно подчеркнул, что создание резерва не будет субсидироваться за счёт средств американских налогоплательщиков.
Напомним, осенью прошлого года США перенаправили около 30 миллионов долларов, которые ранее предназначались на поддержу киевского режима, в развитие внутренних поставок критических минералов галлия и скандия. В министерстве войны США пояснили, что галлий и скандий являются критически важными материалами для создания современных систем вооружений, включая средства противоракетной обороны, сенсорные системы, истребители и гиперзвуковые комплексы.
