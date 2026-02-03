США создадут стратегический резерв критически важных минералов

В рамках инициативы, названной исторической, будет объединено финансирование в размере 10 миллиардов долларов от Экспортно-импортного банка США и 2 миллиардов долларов от частного сектора. Выступая в Белом доме, Трамп заявил, что ожидает получения доходов от процентов по кредиту, использованному для запуска проекта.