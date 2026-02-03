Ричмонд
СМИ: ЕС обдумывает запрет ввоза из России иридия, родия, платины и меди

Bloobmerg: ЕС обдумывает запрет ввоза из РФ иридия, родия, платины и меди.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Евросоюз в рамках нового пакета санкций рассматривает возможность запрета ввоза из РФ иридия, родия, платины и меди, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

«Европейский союз рассматривает возможность запрета российского импорта ряда платиновых металлов и меди в рамках новых санкций против Москвы», — говорится в материале агентства.

По данным Блумберг, ограничения могут коснуться таких металлов, как иридий, родий, платина и медь.

Отмечается, что ЕС планирует принять новый пакет санкций уже в феврале.

