Трамп считает, что договоренности о прекращении шатдауна близки

Президент США уверен, что законодатели Демократической партии не стремятся к длительной приостановке работы федерального правительства.

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает, что законодатели оппозиционной Демократической партии не стремятся к длительной приостановке работы федерального правительства (шатдаун) США, и договоренности о возобновлении его финансирования близки. Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.

Трамп ответил утвердительно на вопрос, считает ли он возможным достижение договоренностей, которые позволили бы Конгрессу принять законопроект о дальнейшем финансировании правительства США. Оно сейчас частично приостановлено. «Я говорил со спикером [Палаты представителей Конгресса Майком] Джонсоном, я говорил с лидером [республиканского большинства в Сенате Джоном] Тьюном. И я думаю, они довольно близки к решению», — добавил американский лидер.

Говоря о последствиях продолжительной приостановки работы правительства, Трамп подчеркнул: «Это очень плохо для нашей страны». «Я отмечу, что несколько раз говорил с сенатором Чаком Шумером (лидером демократического меньшинства в верхней палате Конгресса — прим. ТАСС). И я не думаю, что и они (демократы — прим. ТАСС) хотят видеть шатдаун», — добавил президент США.

Ранее Трамп заявил, что добивается принятия Палатой представителей законопроекта, который бы позволил возобновить частично приостановленное сейчас финансирование американского правительства. Сенат это уже сделал.

В полночь 31 января (08:00 мск) в США начался частичный шатдаун в связи с отсутствием финансирования. Осенью прошлого года шатдаун продлился 43 дня — с 1 октября по 12 ноября.

