В ИМЭМО РАН объяснили, как Пентагон может применить ИИ

«Эта новость важна, потому что до сих пор чат-боты в деятельности американских вооруженных сил не использовались, и, судя по различным источникам, за счет этого шага американское военное ведомство планирует оптимизировать свои рабочие процессы. При этом подчеркивается, что Пентагон не намерен использовать те ИИ-модели, которые, цитирую: “не позволят воевать”, — сказала Ромашкина.