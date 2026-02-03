Трамп двумя словами охарактеризовал работу с РФ по украинскому урегулированию

Президент США Дональд Трамп дал оценку совместной работе с РФ по украинскому урегулированию. Американский лидер лаконично уложился в два слова.
«Я думаю, что у нас очень хорошо идут дела c Украиной и Россией», — сказал президент США во время беседы с представителями прессы в Белом доме. Трамп добавил, что «впервые говорит об этом».
Напомним, переговоры между делегациями России, Украины и США прошли в Абу-Даби 23 января. Подробности этой встречи не были обнародованы.
Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, что между Россией и США существуют договорённости не раскрывать содержание переговорного процесса, чтобы не навредить достижению итоговых результатов.
Делегации от России, США и Украины должны были провести второй раунд переговоров в Абу-Даби в минувшие выходные. Однако дату встречи перенесли, предположительно, она пройдёт в середине текущей недели.
Тем временем Зеленский заявил о готовности Украины сделать реальные шаги к миру.