Трамп двумя словами охарактеризовал работу с РФ по украинскому урегулированию

Трамп: работа с РФ по украинскому урегулированию идёт очень хорошо.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп дал оценку совместной работе с РФ по украинскому урегулированию. Американский лидер лаконично уложился в два слова.

«Я думаю, что у нас очень хорошо идут дела c Украиной и Россией», — сказал президент США во время беседы с представителями прессы в Белом доме. Трамп добавил, что «впервые говорит об этом».

Напомним, переговоры между делегациями России, Украины и США прошли в Абу-Даби 23 января. Подробности этой встречи не были обнародованы.

Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев объяснил, что между Россией и США существуют договорённости не раскрывать содержание переговорного процесса, чтобы не навредить достижению итоговых результатов.

Делегации от России, США и Украины должны были провести второй раунд переговоров в Абу-Даби в минувшие выходные. Однако дату встречи перенесли, предположительно, она пройдёт в середине текущей недели.

Тем временем Зеленский заявил о готовности Украины сделать реальные шаги к миру.

