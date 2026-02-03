Ричмонд
В МИД РФ заявили об утрате Финляндией статуса «честного брокера»

МИД России заявил, что Финляндия, вступив в НАТО в 2023 году, безвозвратно утратила статус «честного брокера» в международных делах. Об этом говорится в материалах ведомства, подготовленных к пресс-конференции министра Сергея Лаврова по итогам 2025 года.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ускоренное освоение территории страны силами альянса лишает Хельсинки нейтралитета и доверия для посреднической роли. В связи с этим у Москвы нет оснований рассматривать Финляндию в качестве возможного посредника в любых будущих переговорах по вопросам европейской безопасности.

Ранее Life.ru сообщал, что финские власти приняли решение о выходе страны из Оттавского договора, запрещающего противопехотные мины. Хельсинки направили соответствующее официальное уведомление в ООН ещё в прошлом году. В Совете безопасности РФ данное решение расценивают как подготовку плацдарма для возможного нападения на Россию.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

