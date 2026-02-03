В МИД РФ заявили об утрате Финляндией статуса «честного брокера»

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что ускоренное освоение территории страны силами альянса лишает Хельсинки нейтралитета и доверия для посреднической роли. В связи с этим у Москвы нет оснований рассматривать Финляндию в качестве возможного посредника в любых будущих переговорах по вопросам европейской безопасности.