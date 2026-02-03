Ричмонд
Первая группа палестинцев вернулась в Газу из Египта

Точное число вернувшихся людей пока не сообщается.

КАИР, 3 февраля. /ТАСС/. Первая группа палестинцев въехала в сектор Газа из Египта после прохождения лечения в больницах арабской республики. Об этом сообщил египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

По его данным, автобус с жителями анклава, ранее покинувшими его, въехал в Газу через КПП «Рафах» и направился в город Хан-Юнис на юге сектора в сопровождении автомобилей Всемирной организации здравоохранения. Все вернувшиеся на родину палестинцы пройдут медосмотр по прибытии, отметил телеканал. Точное число палестинцев, находившихся на борту автобуса, пока не сообщается.

С момента обострения вооруженного конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года погранпереход «Рафах» для жителей Газы работал только на выезд. Въезжать на территорию анклава могли исключительно грузовики с гуманитарной помощью, однако и те весь 2025 год доставляли грузы не через сам КПП на границе с Египтом, а через переходы «Керем-Шалом» и «Эль-Ога» на границе с Израилем.

