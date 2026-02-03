Первая группа палестинцев вернулась в Газу из Египта

С момента обострения вооруженного конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС в октябре 2023 года погранпереход «Рафах» для жителей Газы работал только на выезд. Въезжать на территорию анклава могли исключительно грузовики с гуманитарной помощью, однако и те весь 2025 год доставляли грузы не через сам КПП на границе с Египтом, а через переходы «Керем-Шалом» и «Эль-Ога» на границе с Израилем.