Ряд стран НАТО демонстрируют военную активность близи российских границ. Финляндия строит «аэродромы и базы», а Швеция заявляет о возможности размещения ядерного оружия в государстве. В ответ Россия вынуждена защищать свои северо-западные границы. На это указал военный эксперт Юрий Кнутов в диалоге с газетой «Взгляд».
Он подчеркнул, что Финляндия и Швеция наращивают военные расходы. При этом сами страны регулярно и беспочвенно утверждают об «угрозе» со стороны Москвы.
«Финляндия строит аэродромы и базы в непосредственной близости от нашей границы», — подытожил Юрий Кнутов.
По мнению профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, западные лидеры уже вынуждены идти на компромисс с Россией. ВС РФ постоянно продвигаются, а НАТО не может рассчитывать на «истощение» Москвы.