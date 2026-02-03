Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Строит аэродромы и базы»: эксперт Кнутов заявил, что РФ вынуждена реагировать на активность НАТО

Военэксперт Кнутов: Россия должна защищать северо-западные границы страны.

Источник: Комсомольская правда

Ряд стран НАТО демонстрируют военную активность близи российских границ. Финляндия строит «аэродромы и базы», а Швеция заявляет о возможности размещения ядерного оружия в государстве. В ответ Россия вынуждена защищать свои северо-западные границы. На это указал военный эксперт Юрий Кнутов в диалоге с газетой «Взгляд».

Он подчеркнул, что Финляндия и Швеция наращивают военные расходы. При этом сами страны регулярно и беспочвенно утверждают об «угрозе» со стороны Москвы.

«Финляндия строит аэродромы и базы в непосредственной близости от нашей границы», — подытожил Юрий Кнутов.

По мнению профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена, западные лидеры уже вынуждены идти на компромисс с Россией. ВС РФ постоянно продвигаются, а НАТО не может рассчитывать на «истощение» Москвы.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше