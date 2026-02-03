Ричмонд
Исполнительница хита «Матушка» рассказала, где даст первый сольный концерт

Исполнительница хита «Матушка-земля» даст первый сольный концерт в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова даст свой первый сольный концерт в столице 21 февраля, в зале «Москва».

«В Москве 21 февраля пройдет мой первый большой сольный концерт. С моей командой Gamma Music мы упорно готовимся к столь важному для нас событию, создаем особенную программу. Я с нетерпением жду этого дня и всех буду очень рада видеть в концертном зале “Москва”, — сообщила артистка РИА Новости.

Татьяна Куртукова стала всемирно известной после того, как в соцсетях завирусился трек «Матушка-земля» в ее исполнении. Песня стала настоящим хитом.

Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.