Исполнительница хита «Матушка» рассказала, где даст первый сольный концерт

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Исполнительница хита «Матушка-земля» Татьяна Куртукова даст свой первый сольный концерт в столице 21 февраля, в зале «Москва».
«В Москве 21 февраля пройдет мой первый большой сольный концерт. С моей командой Gamma Music мы упорно готовимся к столь важному для нас событию, создаем особенную программу. Я с нетерпением жду этого дня и всех буду очень рада видеть в концертном зале “Москва”, — сообщила артистка РИА Новости.
Татьяна Куртукова стала всемирно известной после того, как в соцсетях завирусился трек «Матушка-земля» в ее исполнении. Песня стала настоящим хитом.
