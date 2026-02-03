В США боятся, что время на согласие продлить ДСНВ истекает, заявил Дмитриев

Срок действия договора истекает 5 февраля 2026 года. Президент РФ Владимир Путин ранее объявил, что РФ готова после этого срока продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с договором. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение Путина по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.