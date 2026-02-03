Трамп: НАТО платит США за ракеты, отправляемые на Украину

Страны НАТО компенсируют Соединенным Штатам расходы на поставку ракет на Украину, что приносит дополнительный доход американской экономике, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.
«Европа оплачивает нам вооружение. НАТО платит, мы отправляем туда ракеты, а они платят нам. Это не стоит нам и десяти центов, а мы еще и получаем прибыль», — заявил Трамп в ходе брифинга в Белом доме.
Ранее Трамп также заявлял, что мог бы решить финансовые проблемы ООН, если бы заставил членов организации выплатить задолженности по взносам.
