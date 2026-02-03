i: главу аппарата Стармера могут уволить из-за скандала вокруг дела Эпштейна

Мандельсон был назначен послом Великобритании в США в феврале 2025 года. Его отправили в отставку в сентябре после того, как вскрылись новые детали его дружбы с Эпштейном. Мандельсон был депутатом Палаты общин (нижней палаты парламента) с 1992 по 2004 год, в правительстве экс-премьера Тони Блэра занимал должность министра по делам Северной Ирландии (1999−2001). Затем он работал еврокомиссаром по торговле (2004−2008), а в кабинете экс-премьера Гордона Брауна — министром по делам бизнеса и торговли (2008−2010). В 2008 году был введен в Палату лордов (верхнюю палату парламента). 1 февраля Мандельсон сообщил, что покинул Лейбористскую партию.