i: главу аппарата Стармера могут уволить из-за скандала вокруг дела Эпштейна

Издание пишет, что Морган Максуини может стать «жертвенным агнцем» и поплатиться за назначение Питера Мандельсона послом Великобритании в США.

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини может быть отправлен в отставку из-за скандала вокруг уличенного в педофилии американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила газета i (входит в медиагруппу Daily Mail and General Trust) со ссылкой на источники.

По ее информации, Максуини может стать «жертвенным агнцем» и поплатиться за назначение Питера Мандельсона послом Великобритании в США. Ранее Минюст Соединенных Штатов опубликовал все документы из досье Эпштейна, после чего стали известны новые сведения о близкой дружбе Мандельсона с предпринимателем.

Считается, что Максуини сыграл ключевую роль в назначении Мандельсона на должность посла в Вашингтоне. В подавляющем большинстве случаев в британской политической системе руководитель дипмиссии выбирается из числа карьерных дипломатов. Однако назначение Мандельсона — одного из наиболее влиятельных членов правящей Лейбористской партии — фактически было навязано канцелярией на Даунинг-стрит, 10, в то время как мнение МИД Соединенного Королевства не сильно учитывалось.

Издание напомнило, что Максуини уже несколько месяцев находится под угрозой отставки в связи с низкими рейтингами премьер-министра Великобритании Кира Стармера и отсутствием у него внятной внутриполитической стратегии. Как указала газета, депутаты Лейбористской партии опасаются провала на предстоящих местных выборах в мае, если в правительстве не произойдут перемены.

Мандельсон был назначен послом Великобритании в США в феврале 2025 года. Его отправили в отставку в сентябре после того, как вскрылись новые детали его дружбы с Эпштейном. Мандельсон был депутатом Палаты общин (нижней палаты парламента) с 1992 по 2004 год, в правительстве экс-премьера Тони Блэра занимал должность министра по делам Северной Ирландии (1999−2001). Затем он работал еврокомиссаром по торговле (2004−2008), а в кабинете экс-премьера Гордона Брауна — министром по делам бизнеса и торговли (2008−2010). В 2008 году был введен в Палату лордов (верхнюю палату парламента). 1 февраля Мандельсон сообщил, что покинул Лейбористскую партию.

