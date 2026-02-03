МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Больше 30 колумбийцев должны присоединиться к подразделению ВСУ «Специальная латинская бригада» (СЛБ) в феврале, несмотря на утверждение конгрессом Колумбии законопроекта о присоединении этой страны к Конвенции ООН о борьбе с наемничеством 1989 года, выяснило РИА Новости.
Перуанский вербовщик бригады в ходе прямой трансляции в одной из соцсетей сообщил, что больше 30 наемников из Колумбии пополнят ряды подразделения в первой половине февраля, и отметил, что чем больше группа, тем быстрее организуется процедура ее отправки на Украину.
Ранее РИА Новости выяснило, что предвыездной сбор данной группы колумбийских боевиков был запланирован на 1 февраля.
Конгресс Колумбии 3 декабря 2025 одобрил законопроект, ратифицирующий Международную конвенцию против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Инициативу внесли министерства иностранных дел и обороны. Далее документ должен пройти процедуру рассмотрения в конституционном суде, после чего он поступит на подпись президента Густаво Петро.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.