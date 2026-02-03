Советник Хаменеи заявил о появившемся шансе избежать войны с США

Между США и Ираном наметился осторожный дипломатический коридор, который может остановить очередную большую войну на Ближнем Востоке. В Тегеране заявили, что Вашингтон уже направляет предложения по диалогу, а в Белом доме тем временем подтвердили, что переговоры действительно идут, хотя и параллельно с демонстрацией военной силы.