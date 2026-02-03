Советник Хаменеи заявил о появившемся шансе избежать войны с США

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани сообщил телеканалу Al Mayadeen, что Тегеран продолжает получать сигналы от США о готовности к переговорам. По его словам, шанс избежать масштабного конфликта всё ещё сохраняется.
«США направляют предложения Ирану, и есть надежда избежать катастрофы, если в этих предложениях не будет угроз, высокомерия и они будут включать разумные условия. Эти вопросы находятся на начальной стадии. Есть возможность достичь этой цели и избежать войны», — подчеркнул Шамхани.
Президент США Дональд Трамп на протяжении нескольких дней делает жёсткие заявления в адрес Тегерана. В понедельник он в очередной раз сообщил, что в сторону Ирана движется «огромная армада» американских кораблей, и вновь призвал иранские власти сесть за стол переговоров.
Трамп напомнил об ударах США по ядерным объектам исламской республики, нанесённых в июне прошлого года в рамках операции Midnight Hammer (Полуночный молот), и предупредил о возможном новом ударе. По его словам, следующая атака может быть «ещё хуже», если стороны не договорятся. Американский лидер также подтвердил, что диалог с Тегераном уже запущен.
«У нас сейчас к Ирану движутся корабли. Самые большие. Лучшие. И у нас сейчас идут переговоры с Ираном. Посмотрим, как это всё сработает», — заявил Трамп 2 февраля, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Ранее Life.ru писал, что Азербайджан выступил с дипломатическим заявлением на фоне нарастающего напряжения вокруг Ирана. Глава МИД республики пообещал Тегерану, что азербайджанская территория и воздушное пространство не будут использоваться для атак или военных операций против Исламской Республики.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.