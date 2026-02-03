В ООН назвали «мрачным моментом» истечение срока действия ДСНВ

«Этот разрыв между десятилетиями достижений не мог произойти в худшее время — риск применения ядерного оружия сейчас самый высокий за последние десятилетия. И все же даже в этот момент неопределенности мы должны искать надежду. Это возможность перезагрузиться и создать режим контроля над вооружениями, соответствующий быстро меняющейся обстановке», — сказал изданию заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.