В ООН назвали «мрачным моментом» истечение срока действия ДСНВ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Режим контроля над вооружениями, соответствующий быстро меняющейся обстановке, необходимо создать на фоне истечения 5 февраля срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявили «Известиям» в офисе генсека ООН.
«Этот разрыв между десятилетиями достижений не мог произойти в худшее время — риск применения ядерного оружия сейчас самый высокий за последние десятилетия. И все же даже в этот момент неопределенности мы должны искать надежду. Это возможность перезагрузиться и создать режим контроля над вооружениями, соответствующий быстро меняющейся обстановке», — сказал изданию заместитель официального представителя главы ООН Фархан Хак.
В международной организации считают это весьма «мрачным моментом для мира и безопасности», пишет газета.
«Отрадно, что президенты обоих государств ясно дали понять, что они понимают дестабилизирующее воздействие гонки ядерных вооружений и необходимость предотвратить возвращение безудержного распространения ядерного оружия. Теперь мир ожидает от РФ и США, что они перейдут от слов к делу», — заявил Фархан Хак.
Он также подчеркнул, что генсек ООН Антониу Гутерриш «настоятельно призывает оба государства незамедлительно вернуться за стол переговоров и согласовать преемственную рамочную программу, которая восстановит поддающиеся проверке ограничения, снизит риски и укрепит нашу общую безопасность».
О ДСНВ.
22 сентября 2025 года президент РФ Владимир Путин на совещании с Совбезом заявил, что Россия готова после истечения ДСНВ в феврале еще год придерживаться количественных ограничений по договору. Однако, подчеркивал он, эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.
Отвечая 5 октября на вопрос ТАСС, президент США Дональд Трамп назвал предложение российского лидера хорошей идеей. Однако официальной реакции на предложение Москвы из Вашингтона так и не поступало.