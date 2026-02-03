Марочко: ВС РФ за сутки продвинулись на юго-востоке Константиновки

«На юго-востоке Константиновки в последние сутки есть продвижение наших войск. В районе железнодорожного вокзала ожесточенные бои идут уже на протяжении практически двух недель. Это все как раз свидетельствует о том, что украинское командование всячески пытается не допустить продвижения наших войск и освобождения данного населенного пункта», — сказал он.