Марочко: ВС РФ за сутки продвинулись на юго-востоке Константиновки

ЛУГАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Российские военнослужащие за сутки продвинулись на юго-востоке Константиновки Донецкой Народной Республики и ведут ожесточенные бои в районе ж/д вокзала. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«На юго-востоке Константиновки в последние сутки есть продвижение наших войск. В районе железнодорожного вокзала ожесточенные бои идут уже на протяжении практически двух недель. Это все как раз свидетельствует о том, что украинское командование всячески пытается не допустить продвижения наших войск и освобождения данного населенного пункта», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что для противника Константиновка имеет стратегическое значение, поскольку, освободив ее, российские войска начнут наступление на дружковско-славянскую агломерацию. «Константиновка — последний серьезный форпост украинских боевиков в Донбассе, поэтому военные аналитики — как западные, так и украинские — бьют тревогу. Киев на грани потерять свой последний форпост в Донбассе», — сообщил Марочко.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что российские бойцы в минувшие сутки начали наступление на Степановку, расположенную на юго-западе от Константиновки, и обходят укрепрайон ВСУ в населенном пункте.