Фонд бывшей жены принца Эндрю закрылся после публикации досье Эпштейна

ЛОНДОН, 3 февраля. /ТАСС/. Благотворительная организация Sarah’s Trust, основанная бывшей супругой британского принца Эндрю Сары Фергюсон, закрывается после публикации новых сведений о ее тесной дружбе с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщил телеканал Sky News.
«Наш председатель Сара Фергюсон и попечительский совет с сожалением пришли к согласию о том, что благотворительная организация в ближайшее время закроется на обозримое будущее. Этот вопрос обсуждался и прорабатывался на протяжении месяцев. Мы чрезвычайно гордимся работой фонда в последние годы», — заявил официальный представитель Sarah’s Trust.
«Мы сотрудничали с более чем 60 благотворительными организациями в более чем 20 странах, предоставляя образование, здравоохранение, антикризисное реагирование и проекты в сфере окружающей среды», — уточнил он.
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса.
Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили в том числе 42-й президент США Билл Клинтон и действующий глава американской администрации Дональд Трамп.
30 января Министерство юстиции США объявило, что опубликовало все документы из досье Эпштейна. В частности, в нем была обнаружена ранее не известная переписка финансиста с Фергюсон от 2010 года. В ней бывший член королевской семьи выражала свою признательность Эпштейну за оказанную ей помощь, несмотря на то, что предприниматель к тому моменту уже признал свою вину по первому делу об использовании услуг проституток младше 18 лет.
Скандал вокруг принца.
В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.
В 2022 году по решению королевы Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. 17 октября 2025 года принц Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского. 30 октября Букингемский дворец сообщил, что Эндрю будет лишен титула «принц», который достался ему при рождении, на фоне новых публикаций о его дружбе с Эпштейном.
На протяжении многих лет принц отвергал обвинения Джуфре. Однако после того, как она подала против него иск в США, член британской королевской семьи пошел на урегулирование спора во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать 12 млн фунтов (около $15 млн).
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, брат нынешнего короля Великобритании Карла III, и Сара Фергюсон сыграли свадьбу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне в 1986 году. У них двое детей: 37-летняя принцесса Беатрис и 35-летняя принцесса Евгения. В 1996 году принц Эндрю развелся со своей супругой, при этом Фергюсон сохранила за собой титул герцогини Йоркской. Она перестала использовать этот титул в октябре 2025 года.