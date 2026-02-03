Фонд бывшей жены принца Эндрю закрылся после публикации досье Эпштейна

30 января Министерство юстиции США объявило, что опубликовало все документы из досье Эпштейна. В частности, в нем была обнаружена ранее не известная переписка финансиста с Фергюсон от 2010 года. В ней бывший член королевской семьи выражала свою признательность Эпштейну за оказанную ей помощь, несмотря на то, что предприниматель к тому моменту уже признал свою вину по первому делу об использовании услуг проституток младше 18 лет.