ВСУ привлекли боевиков «Азова»* для сдерживания группировки «Запад»

Кимаковский: ВСУ привлекли «Азов» для сдерживания группировки «Запад».

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. ВСУ привлекли боевиков запрещенной в России террористической организации «Азов»* для сдерживания группировки войск ВС РФ «Запад», сообщил РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«ВСУ для сдерживания группировки войск “Запад” привлекли подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады “Азов”*, 13-й бригады Нацгвардии оперативного назначения тактической группировки “Хортица”, 151-й отдельный разведывательно-ударный батальон», — рассказал советник главы ДНР.

* Запрещенная в России террористическая организация.