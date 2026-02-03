«Нас уважают»: Трамп похвалился высокой оценкой от РФ и Китая операций США

Хозяин Белого дома Дональд Трамп в очередной раз восхитился успехами США. Он заявил, что Вашингтон «уважают по всему миру». Американский лидер сообщил о высокой оценке от России и Китая военных операций США. Так он рассказал на подкасте экс-замглавы ФБР Дэна Бонджино.