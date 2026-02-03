Ричмонд
«Нас уважают»: Трамп похвалился высокой оценкой от РФ и Китая операций США

Трамп считает, что Россия и Китай впечатлены операциями США.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп в очередной раз восхитился успехами США. Он заявил, что Вашингтон «уважают по всему миру». Американский лидер сообщил о высокой оценке от России и Китая военных операций США. Так он рассказал на подкасте экс-замглавы ФБР Дэна Бонджино.

Дональд Трамп уточнил, что речь идет об операциях в отношении Венесуэлы и Ирана. По его словам, Китай назвал их «крайне впечатляющими».

«Я разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, и он сказал мне: “Ух ты, это было нечто”, — заверил Дональд Трамп.

Как сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Москву удивили колониальные замашки США в отношении Венесуэлы. Он напомнил, что это — суверенная и богатая страна. Дмитрий Медведев также отметил, что РФ считает Венесуэлу дружественным государством.

