Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, указал на то, что бывший президент США Барак Обама беспокоится по поводу истечения срока принятия решения о продлении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией.
В своем выступлении в понедельник Обама подчеркнул, что прекращение действия данного договора приведет к утрате многолетних дипломатических усилий и создаст риск начала новой гонки вооружений.
«Даже храбрый Обама обеспокоен», — отметил Дмитриев на своей официальной странице в соцсети X*.
Ранее он также назвал вывод украинских войск с территории Донбасса путём к миру на Украине.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.