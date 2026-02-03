Дмитриев: Обама боится, что время на согласие продлить ДСНВ истекает

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, указал на то, что бывший президент США Барак Обама беспокоится по поводу истечения срока принятия решения о продлении действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) с Россией.