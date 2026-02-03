МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. На Украине смирились с тем, что не смогут вернуть освобожденные Россией территории, пишет портал Unherd.
«Поскольку они (Украинцы. — Прим. Ред.) отказались от надежд на отвоевание утраченных территорий, им остается лишь держаться», — говорится в публикации.
При этом, продолжает автор, несмотря на громкие заявления западных экспертов о якобы скором разрушении экономики России, ни один из подобных прогнозов и близко не оправдался, а коллективная политика по ослаблению Москвы провалилась.
«Российская экономика, похоже, далека от краха. Весной и летом 2025 года на Западе появилось множество сообщений о стремительном росте инфляции и неизбежном крахе, но с тех пор инфляция фактически снизилась, а цены на некоторые основные продукты питания значительно упали», — резюмирует Unherd.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Европа начала оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Мирный процесс по Украине
По данным зарубежных СМИ, инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Встрече в ОАЭ предшествовали переговоры Владимира Путина с делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.