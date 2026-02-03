Эпштейн и его окружение обсуждали поддержку Пономарева*

Пономарёв* покинул Россию в 2014 году после возбуждения уголовного дела о растрате, позднее проживал в США и на Украине, где получил гражданство. В 2022 году он был объявлен в международный розыск, а в 2024 году заочно приговорен к 10 годам колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ и оправдании терроризма. Росфинмониторинг внес его в перечень террористов и экстремистов.