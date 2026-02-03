В чеках украинских ресторанов появилась плата за генератор

Компания отмечает, что в среде рестораторов активно дискутируется вопрос о целесообразности добавления в чек оплаты за работу генератора. На фоне проблем с электроэнергией в украинских соцсетях уже встречаются фото подобных чеков. Как выяснило РИА Новости, плата за генератор составляет в среднем 50 гривен (примерно 90 рублей).