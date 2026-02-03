Названа самая угоняемая марка автомобилей в 2025 году

Также в страховой компании отметили, что по итогам 2025 года увеличилась и доля угонов грузового транспорта, хоть и незначительно — с 7,5% в 2024 году до 8% в 2025 году. Возглавил антирейтинг китайский FAW, на который пришлось чуть менее 4% угонов.