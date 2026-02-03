Трамп считает, что Эпштейн пытался помешать его победе на выборах

«Выяснилось, что Джеффри Эпштейн и этот мерзавец — писатель Майкл Вулфф — вступили в сговор против Дональда Трампа, чтобы он проиграл на выборах», — отметил американский лидер, говоря о себе в третьем лице. Президент Соединенных Штатов комментировал публикацию Минюстом США миллионов документов по делу Эпштейна. «Эпштейн вступил в сговор с писателем, чтобы я проиграл на выборах. Так что вы понимаете, что я не имел никакого отношения к этому парню», — добавил Трамп.