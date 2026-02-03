Трамп считает, что Эпштейн пытался помешать его победе на выборах

ВАШИНГТОН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что его победе на выборах в прошлом пытался помешать финансист Джеффри Эпштейн, который был уличен в растлении несовершеннолетних. Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
«Выяснилось, что Джеффри Эпштейн и этот мерзавец — писатель Майкл Вулфф — вступили в сговор против Дональда Трампа, чтобы он проиграл на выборах», — отметил американский лидер, говоря о себе в третьем лице. Президент Соединенных Штатов комментировал публикацию Минюстом США миллионов документов по делу Эпштейна. «Эпштейн вступил в сговор с писателем, чтобы я проиграл на выборах. Так что вы понимаете, что я не имел никакого отношения к этому парню», — добавил Трамп.
Он выразил уверенность в том, что оппозиционная Демократическая партия США добивалась публикации упомянутых материалов, рассчитывая нанести ему ущерб в политическом отношении. «А теперь это оборачивается против них самих, поскольку в этом такую большую роль сыграл [42-й президент США Билл] Клинтон», — добавил Трамп. «Проблема в том, что, как выясняется, демократы были в сговоре с Эпштейном», — подчеркнул политик. «Только подумайте, они работали сообща, добиваясь того, чтобы я проиграл на выборах», — заключил он.
Трамп ранее не исключил, что подаст иск к наследникам Эпштейна, а также к американскому публицисту Майклу Вулффу в связи с упомянутым сговором. Трамп одержал победу на выборах президента США в 2016 году. На выборах главы государства в 2020 году он проиграл Джо Байдену. Трамп победил на выборах 2024 года в США вступил в должность главы американской администрации 20 января 2025 года.
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса.
Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года. В число знакомых Эпштейна входили в том числе Клинтон и Трамп, брат британского короля Карла III экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор.