Зеленогорску назначили нового прокурора

Накануне он был представлен руководителям местных органов власти, правоохраны и суда.
Ивану Хохлову 41 год. В июне 2005 года он окончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище по специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей». После проходил военную службу в должностях авиационного техника корабля, заместителя командира технической роты по технической части батальона аэродромно-технического обеспечения. В 2012 году окончил Российскую академию правосудия по заочной форме и получил диплом по специальности «Юриспруденция». В сентябре 2013 года был принят на службу в органы прокуратуры Красноярского края помощником прокурора Абанского района. В дальнейшем занимал должности помощника, старшего помощника Канского межрайонного прокурора, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры края. С апреля 2022 года состоял в должности заместителя начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Красноярского края. Женат, воспитывает двоих несовершеннолетних детей.
С учетом специфики закрытого административно-территориального образования город Зеленогорск и социально-экономических задач прокурор края Роман Тютюник обозначил Ивану Хохлову основные направления работы. Это: надзор за законностью отказов в мерах социальной поддержки пенсионерам, ветеранам и инвалидам; контроль за очередью на предоставление социального жилья и исполнением полномочий собственника муниципального фонда; организация системы обращения с отходами I-II классов опасности и возобновление работы полигона; завершение исполнения судебных актов, вынесенных по искам прокурора; контроль за своевременностью возбуждения уголовных дел и возмещения ущерба, причиненного преступлениями; формирование реестра преступлений прошлых лет и обеспечение их раскрытия; профилактика дистанционных хищений и надзор за соблюдением законодательства операторами связи; проверки условий жизни и прав детей, включая инвалидов и сирот, усиление профилактики подростковой преступности; контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства в сферах бюджета, недвижимости, лесопользования и реализации нацпроектов.