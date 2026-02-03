Зеленогорску назначили нового прокурора

Ивану Хохлову 41 год. В июне 2005 года он окончил Иркутское высшее военное авиационное инженерное училище по специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей». После проходил военную службу в должностях авиационного техника корабля, заместителя командира технической роты по технической части батальона аэродромно-технического обеспечения. В 2012 году окончил Российскую академию правосудия по заочной форме и получил диплом по специальности «Юриспруденция». В сентябре 2013 года был принят на службу в органы прокуратуры Красноярского края помощником прокурора Абанского района. В дальнейшем занимал должности помощника, старшего помощника Канского межрайонного прокурора, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры края. С апреля 2022 года состоял в должности заместителя начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Красноярского края. Женат, воспитывает двоих несовершеннолетних детей.