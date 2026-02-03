СМИ: большинство норвежцев не хотят, чтобы кронпринцесса стала королевой

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Относительное большинство норвежцев не хотят, чтобы кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, упоминаемая в документах по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, стала королевой, следует из опроса, проведенного компанией Verian для телеканала TV2.
Ранее газета VG сообщила, что Метте-Марит более тысячи раз упоминается в новых документах по делу Эпштейна, опубликованных ранее американским министерством юстиции.
По результатам опроса, на вопрос о том, следует ли Метте-Марит становиться будущей королевой Норвегии, 47,6% респондентов ответили отрицательно, 28,9% — положительно, еще 23,5% не определились с ответом.
Кроме того, на вопрос о том, сколько у респондентов доверия к кронпринцессе как к будущей королеве, почти 50% ответили, что мало, против 22,6%, ответивших «много». Еще 24% заявили «не много и не мало», а чуть более 3% выбрали вариант «не знаю».
Согласно опросу, по мнению 70% респондентов, за последние годы позиции норвежской монархии ослабели.
Опрос был проведен онлайн среди 834 человек 2 февраля. Погрешность составляет примерно 1,5−3,5 процентных пункта.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений ныне покойного финансиста в сфере секс-торговли.