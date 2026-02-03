СМИ: большинство норвежцев не хотят, чтобы кронпринцесса стала королевой

Кроме того, на вопрос о том, сколько у респондентов доверия к кронпринцессе как к будущей королеве, почти 50% ответили, что мало, против 22,6%, ответивших «много». Еще 24% заявили «не много и не мало», а чуть более 3% выбрали вариант «не знаю».