Сотрудника нидерландской спецслужбы обвиняют в передаче гостайны

ГААГА, 3 февраля. /ТАСС/. Бывший сотрудник аппарата Национального координатора по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности Нидерландов (NCTV) 3 февраля предстанет перед судом по делу о госизмене. Как пишет газета De Dagelijkse Standaard, он обвиняется в передаче секретных сведений марокканским спецслужбам.
По версии прокуратуры, обвиняемый, имя которого не разглашается, имел доступ к значительному массиву засекреченной информации и на протяжении длительного времени мог передавать ее представителям марокканской внешней разведки. Он был задержан более двух лет назад в амстердамском аэропорту Схипхол при попытке вылететь в Марокко.
В ходе расследования правоохранительные органы изъяли у бывшего офицера NCTV носители данных совокупным объемом около 46 терабайт. По оценке прокуратуры, это эквивалентно нескольким миллиардам листов документации. Следствие считает, что обвиняемый действовал по отработанной схеме: распечатывал материалы на рабочем месте, сканировал их дома и вывозил за рубеж для передачи иностранным спецслужбам.
В материалах дела также фигурируют показания руководства NCTV. В качестве свидетелей по делу были заслушаны бывший глава ведомства, ныне исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Дик Схоф, а также действующий руководитель службы Питер-Яап Алберсберг. Содержание их показаний не разглашается.
Защита обвиняемого отрицает его вину. Адвокат утверждает, что подсудимый отвергает предъявленные ему обвинения и настаивает на «отсутствии незаконных контактов с иностранными спецслужбами».