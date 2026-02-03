Сотрудника нидерландской спецслужбы обвиняют в передаче гостайны

По версии прокуратуры, обвиняемый, имя которого не разглашается, имел доступ к значительному массиву засекреченной информации и на протяжении длительного времени мог передавать ее представителям марокканской внешней разведки. Он был задержан более двух лет назад в амстердамском аэропорту Схипхол при попытке вылететь в Марокко.