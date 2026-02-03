Ричмонд
Главу аппарата Стармера могут уволить из-за скандала по делу Эпштейна

Главу аппарата премьер-министра Великобритании могут уволить из-за скандала, связанного с делом американского финансиста Эпштейна.

Источник: Аргументы и факты

Источники сообщают о возможном увольнении Моргана Максуини, занимающего пост главы аппарата премьер-министра Великобритании. Скандал связан с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, пишет газета i, входящая в медиагруппу Daily Mail and General Trust.

По информации издания, Максуини может быть назначен «жертвенным агнцем» и отвечать за назначение Питера Мандельсона на должность посла Великобритании в США. Накануне Минюст США обнародовал документы из досье Эпштейна, что позволило узнать о близких связях между Мандельсоном и скандальным финансистом.

Максуини, по всей видимости, сыграл решающую роль в назначении Мандельсона послом в Вашингтоне в обход мнения МИД Великобритании. Газета также напомнила, что Максуини уже несколько месяцев находится под угрозой увольнения из-за низких рейтингов премьер-министра Кира Стармера и неясности его внутриполитического курса.

Мандельсон был назначен послом Великобритании в США в феврале 2025 года и был отправлен в отставку в сентябре после раскрытия подробностей его взаимоотношений с Эпштейном.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не видит никаких оснований для предъявления к нему каких-либо претензий по делу финансиста.

