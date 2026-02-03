Водителя грузовика задержали после ДТП с погибшими в Красноярском крае

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Задержан водитель грузовика, по вине которого погибли пять человек в ДТП под Красноярском, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.
Ранее полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
«Водитель грузовика, ставший виновником дорожно-транспортного происшествия с погибшими в Рыбинском муниципальном округе, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — сообщила полиция в своем Telegram-канале.
Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло ДТП с «Газелью» и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние.