Водителя грузовика задержали после ДТП с погибшими в Красноярском крае

Краевой главк МВД РФ в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 «Сибирь» произошло ДТП с «Газелью» и грузовиком. По их данным, водитель автомобиля Iveco буксировал модульный дом, который отцепился и выехал на полосу встречного движения. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние.