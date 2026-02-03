Исполнительница хита «Матушка-земля» раскрыла подробности личной жизни

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Исполнительница хита «Матушка-земля» певица Татьяна Куртукова рассказала РИА Новости, что ставит семью на первое место, у нее есть муж и дочь, который вовлечен в процесс воспитания ребенка.
Супруг Куртуковой — юрист Никита Макеев. В 2023 году у пары родилась дочь Евника.
«Мой супруг полностью вовлечен во все процессы воспитания нашей дочери с самого первого дня. И его профессиональная деятельность —также часть нашей общей жизни. Для нас обоих именно семья на первом месте в списке приоритетов», — отметила певица.
