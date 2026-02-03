Подполье: украинцы осознали связь между ударами ВСУ по РФ и отсутствием света

«Другое дело, что в Верховной раде транслируют такую же печальную картинку, мол, тоже без света сидим. Но ведь это вранье, и люди [на Украине] это понимают тоже. Поэтому депутаты и рассказывают про “симметричные ответы”, “несгибаемость украинского народа”, потому что сидеть в теплом кабинете и пить теплый чай — это лучше, чем сидеть в темноте и холоде», — добавил представитель подполья.