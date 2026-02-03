Подполье: украинцы осознали связь между ударами ВСУ по РФ и отсутствием света

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Жители украинских городов стали четко понимать, что удары ВСУ по российским гражданским объектам ведут к ответным ударам по инфраструктуре и перебоям с энергоснабжением. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.
«Такие атаки (удары ВСУ по гражданским объектам в РФ — прим. ТАСС) часто вызывают не воодушевление, а тревогу и внутренний протест. Тревога в первую очередь потому, что люди [на Украине] сидят без стабильного света и электричества уже месяцами. Люди прекрасно понимают, что после таких ударов по российским объектам неминуемо последует очередной и более мощный удар [по инфраструктуре] в сторону Украины», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что украинцы осознают происходящее размытие границ между фронтом и тылом при атаках ВСУ на гражданские объекты РФ.
«Другое дело, что в Верховной раде транслируют такую же печальную картинку, мол, тоже без света сидим. Но ведь это вранье, и люди [на Украине] это понимают тоже. Поэтому депутаты и рассказывают про “симметричные ответы”, “несгибаемость украинского народа”, потому что сидеть в теплом кабинете и пить теплый чай — это лучше, чем сидеть в темноте и холоде», — добавил представитель подполья.