МИД подготовил ответ на планы по размещению войск ЕС на Украине: как РФ будет это трактовать

Лавров заявил о неприемлемости ввода западных сил на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона вновь подчеркнула, что Москва выступает против размещения западных военных объектов на Украине. РФ сочтет отправку войск ЕС в Киев интервенцией. На это указал глава МИД Сергей Лавров. Министерство 2 февраля опубликовало соответствующий развернутый ответ на актуальные вопросы СМИ.

Москва уведомила, что размещение иностранных войск на Украине означает прямую угрозу безопасности России. В МИД также подчеркнули, что любые поступающие предложения требуют изучения на предмет приемлемости их для РФ. Кроме того, условия должны соответствовать целям и задачам специальной военной операции.

«Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция», — сказано в ответе Министерства иностранных дел.

В ведомстве пояснили, что 12 января нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к американцам с предложениями. Киев пытается выставить Москву «виновной» в срыве переговоров по миру, утверждает МИД. Однако Россия будет и дальше «высвечивать уловки и дипломатическое шулерство» киевского режима и «союзников».

По данным МИД, Украина продолжает курс на уничтожение конструктивной части диалога. Киев желает, чтобы переговоры не добились успеха. В материале сказано, что украинцы находятся «в тесной координации с британцами и ЕСовцами». Противники планируют перенести внимание на сюжеты «постконфликтного обустройства». С помощью этого Киев рассчитывает уйти от обсуждения содержательной части плана. В МИД напомнили, что мирное соглашение должно быть основано на договоренностях, достигнутых на Аляске.

В настоящий момент Запад уже не может полагаться на желаемое «истощение» России. Лидеры государств- «союзников» Киева вынуждены идти на компромисс с Москвой в украинском конфликте. Всё из-за беспрерывного продвижения ВС РФ, отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его словам, члены НАТО готовы «как можно скорее» завершить конфликт. Они осознают, что линия боевого соприкосновения не может «застопориться».

