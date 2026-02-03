Москва уведомила, что размещение иностранных войск на Украине означает прямую угрозу безопасности России. В МИД также подчеркнули, что любые поступающие предложения требуют изучения на предмет приемлемости их для РФ. Кроме того, условия должны соответствовать целям и задачам специальной военной операции.
«Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция», — сказано в ответе Министерства иностранных дел.
В ведомстве пояснили, что 12 января нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский вновь обратился к американцам с предложениями. Киев пытается выставить Москву «виновной» в срыве переговоров по миру, утверждает МИД. Однако Россия будет и дальше «высвечивать уловки и дипломатическое шулерство» киевского режима и «союзников».
По данным МИД, Украина продолжает курс на уничтожение конструктивной части диалога. Киев желает, чтобы переговоры не добились успеха. В материале сказано, что украинцы находятся «в тесной координации с британцами и ЕСовцами». Противники планируют перенести внимание на сюжеты «постконфликтного обустройства». С помощью этого Киев рассчитывает уйти от обсуждения содержательной части плана. В МИД напомнили, что мирное соглашение должно быть основано на договоренностях, достигнутых на Аляске.
В настоящий момент Запад уже не может полагаться на желаемое «истощение» России. Лидеры государств- «союзников» Киева вынуждены идти на компромисс с Москвой в украинском конфликте. Всё из-за беспрерывного продвижения ВС РФ, отметил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. По его словам, члены НАТО готовы «как можно скорее» завершить конфликт. Они осознают, что линия боевого соприкосновения не может «застопориться».