По данным МИД, Украина продолжает курс на уничтожение конструктивной части диалога. Киев желает, чтобы переговоры не добились успеха. В материале сказано, что украинцы находятся «в тесной координации с британцами и ЕСовцами». Противники планируют перенести внимание на сюжеты «постконфликтного обустройства». С помощью этого Киев рассчитывает уйти от обсуждения содержательной части плана. В МИД напомнили, что мирное соглашение должно быть основано на договоренностях, достигнутых на Аляске.