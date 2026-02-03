Осужденный рязанский экс-вице-губернатор не имел постоянной прописки

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Бывший вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, осужденный за мошенничество и получение взяток к 16 годам и 11 месяцам колонии, не имел постоянного места регистрации на территории России, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
Грекова задержали летом 2023 года. Было установлено, что в 2018—2021 годах он брал от бизнесменов взятки за помощь с заключением госконтрактов на поставки медоборудования для лечебных учреждений области.
«Греков Игорь Михайлович… постоянного места регистрации на территории РФ не имеющий», — говорится в материалах.
По решению областного суда в августе 2025 года Грекову было назначено 16 лет и 11 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в 399 миллионов 950 тысяч рублей. При этом суд не стал лишать его госнаград, как требовала прокуратура.