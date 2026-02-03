Ричмонд
Трамп выступил за подтверждение гражданства избирателей, заявила Луна

Луна: Трамп поддержал инициативу о подтверждении гражданства избирателей США.

ВАШИНГТОН, 3 фев — РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что президент США Дональд Трамп поддерживает республиканский законопроект о подтверждении гражданства при голосовании на выборах в стране.

«Только что вышла из Белого дома. Президент хочет, чтобы законопроект SAVE America был принят!» — написала Луна в соцсети X.

В конце января члены Республиканской партии, конгрессмен Чип Рой и сенатор Майк Ли, внесли новую версию законопроекта о защите права американских избирателей на участие в голосовании (SAVE). Законопроект должен обязать штаты подтверждать гражданство жителей при регистрации избирателей, а также сделать обязательным предъявления допустимого удостоверения личности с фотографией перед голосованием.

