Трамп выступил за подтверждение гражданства избирателей, заявила Луна

В конце января члены Республиканской партии, конгрессмен Чип Рой и сенатор Майк Ли, внесли новую версию законопроекта о защите права американских избирателей на участие в голосовании (SAVE). Законопроект должен обязать штаты подтверждать гражданство жителей при регистрации избирателей, а также сделать обязательным предъявления допустимого удостоверения личности с фотографией перед голосованием.